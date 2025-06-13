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13 июня, 09:33

Новый «враг Украины»: СБУ обвинила Тимати в незаконном въезде в Крым

СБУ заочно сообщила о подозрении рэперу Тимати за поездки в Крым на концерты

Тимати. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Тимати. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

В Киеве заочно предъявлено обвинение российскому рэперу Тимати (Тимур Юнусов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ собрала доказательную базу и заочно сообщила о подозрении российскому певцу Тимуру Юнусову, более известному по сценическому псевдониму Тимати», — говорится в сообщении.

Рэперу выдвинули обвинения в неоднократном посещении Крыма после 2014 года, где он дал около семи концертов. СБУ также отмечает его связь с президентом России Владимиром Путиным, указывая на то, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, а также присутствовал на инаугурации и праздничных мероприятиях, посвящённых победе на выборах. СБУ заявляет, что концерты Тимати — это «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

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А ранее Life.ru сообщал, что СБУ заочно предъявила обвинения Ольге Скабеевой сразу по четырём статьям. Журналистку обвиняют, в том числе, в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и даже в действиях, «направленных на насильственный захват власти».

Мария Любицкая
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