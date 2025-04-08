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Регион
8 апреля, 11:57

СБУ заочно предъявила обвинения Ольге Скабеевой сразу по четырём статьям

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой сразу по четырём статьям. Журналистку обвиняют в том числе в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и даже в действиях, «направленных на насильственный захват власти».

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А ранее бывший официальный представитель Сил теробороны ВСУ трансгендер* из США Эштон-Чирилло призвал атаковать российских журналистов, в том числе Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Александра Вишнякова
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