СБУ заочно предъявила обвинения Ольге Скабеевой сразу по четырём статьям

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой сразу по четырём статьям. Журналистку обвиняют в том числе в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и даже в действиях, «направленных на насильственный захват власти».