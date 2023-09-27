Чирилло назвал Соловьёва и Скабееву "военными преступниками" и призвал к диверсиям против них

Бывший официальный представитель Сил теробороны ВСУ трансгендер из США Эштон-Чирилло назвал российских журналистов, в том числе Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву, "военными преступниками" и призвал атаковать их с помощью диверсий. Об этом он сказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), выдавшим себя за экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Тот факт, что их показывают в телевизионных шоу, не мешает им быть военными преступниками. Мы должны атаковать русских фашистов всем оружием. Наше оружие включает в том числе диверсии", — заявил Чирилло в новом выпуске авторской программы "Шоу ВиЛ".