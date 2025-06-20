Главарь киевского режима Владимир Зеленский в своём видеообращении обозначил предполагаемые сроки завершения украинского конфликта. По его словам, прекращение боевых действий должно состояться до окончания текущего президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

Бывший комик выразил надежду на участие Вашингтона в урегулировании конфликта и подчеркнул, что рассчитывает на активную позицию американской администрации.

«Я очень рассчитываю на его помощь», — заявил Зеленский.