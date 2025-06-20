Зеленский заявил, что стремится завершить конфликт до конца срока Трампа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Главарь киевского режима Владимир Зеленский в своём видеообращении обозначил предполагаемые сроки завершения украинского конфликта. По его словам, прекращение боевых действий должно состояться до окончания текущего президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года.
Бывший комик выразил надежду на участие Вашингтона в урегулировании конфликта и подчеркнул, что рассчитывает на активную позицию американской администрации.
«Я очень рассчитываю на его помощь», — заявил Зеленский.
А ранее депутат Сергей Миронов сообщил, что Зеленский в скором времени сбежит на Запад и запросит убежище. По его словам, главарь киевского режима завидует министру национального единства Незалежной Алексею Чернышову, который не вернулся на Украину после поездки в Австрию.