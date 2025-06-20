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Регион
20 июня, 00:15

«Замену давно подобрали»: В Госдуме считают, что Зеленский вскоре сбежит на Запад

Депутат Миронов: Зеленский скоро запросит убежища в Европе

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прокомментировал сообщения о том, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов не вернулся в страну после поездки в Австрию. По словам депутата, главарь киевского режима Владимир Зеленский в скором времени запросит убежище в Европе. Об этом пишет ТАСС.

«Наверняка, Зеленский завидует беглецу, он сам бы с удовольствием остался у западных друзей. <...> Возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали», — сказал он.

Чиновник также заявил, что Чернышов своим поступком продемонстрировал «единство Украины и Европы» и добавил, что за границей у украинского министра, как и у многих представителей власти в Киеве, имеются счета и недвижимость.

«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова
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Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил о ярости и негодовании экс-комика из-за побега министра национального единства Незалежной. А нардеп Александр Дубинский сообщил, что Украину покинул ещё один «кошелёк» Зеленского Тимур Миндич.

Тимур Хингеев
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