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19 июня, 23:49

«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова

Депутат Рады Дмитрук: Побег Чернышова указывает на скорый крах киевского режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Побег министра единства Украины Алексея Чернышова указывает на скорое падение киевского режима. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — написал нардеп в своих социальных сетях.

Парламентарий охарактеризовал ситуацию как беспрецедентно компрометирующую для украинских властей. По его словам, Чернышов стал первым в истории Незалежной действующим вице-премьером, покинувшим страну.

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Напомним, что Чернышов не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Политолог Александр Дудчак отметил, что нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность.

Алена Пенчугина
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