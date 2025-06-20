ВС РФ нанесли шесть ударов, поразив обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины

В течение недели российские Вооружённые силы провели шесть групповых атак, нацеленных на украинские предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые поддерживают Вооружённые силы Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.

В результате шести групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, поддерживающие ВСУ, радиолокационные станции ПВО, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наёмников», — говорится в сообщении.