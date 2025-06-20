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Регион
20 июня, 09:54

ВС РФ нанесли шесть ударов, поразив обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины

ВС РФ. Обложка © Telegram/Минобороны России

ВС РФ. Обложка © Telegram/Минобороны России

В течение недели российские Вооружённые силы провели шесть групповых атак, нацеленных на украинские предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые поддерживают Вооружённые силы Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.

В результате шести групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, поддерживающие ВСУ, радиолокационные станции ПВО, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» был достигнут значительный тактический успех, в результате которого населённый пункт Московка в Харьковской области полностью перешёл под их контроль.

Анастасия Никонорова
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