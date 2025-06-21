Российские военные развернули флаг РФ после зачистки донецкого Запорожья
Обложка © Telegram / Минобороны России
После взятия населённого пункта Запорожье подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (группировка «Восток») продолжили наступление вглубь обороны противника. В Минобороны РФ заявили, что установление контроля над этим селом является важным шагом на пути к полному освобождению территории ДНР.
ВС РФ е развернули флаг после зачистки донецкого Запорожья. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе боя подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и оставили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, наши штурмовики развернули российские флаги», — отметили в оборонном ведомстве.
А ранее Life.ru сообщал, что наши парни полностью выбили ВСУ из Новониколаевки в ДНР. По данным Минобороны, бойцы группировки «Центр» успешно продвинулись вглубь позиций врага, взяв под контроль указанный населённый пункт. Кроме того, ВС РФ освободили два населённых пункта в Сумской и Харьковской областях.