Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня Армия России продвинулась на юге ДНР, в Сумской области разбита «британская» бригада ВСУ, президент США уделил киевскому режиму 40 минут — дайджест Life.ru. 25 июня, 21:07 Армия России зачищает от противника Южно-Донецкое направление. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Боевые действия в ДНР (26 июня 2025)

Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике село Ялта. Группировка войск «Восток» сделала это за трое суток, сообщает военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, ВС РФ могут на этом участке фронта перерезать трассу Т0428, активно используемую ВСУ.

— К западу от Ялты под противником ещё остаются Зирка, Грушевское, Толстой, Новохатское и Андреевка-Клевцово. Их надо брать, чтобы зачистить от противника Южно-Донецкое направление, — отметил Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка обращает внимание на успехи наших войск у Часова Яра. Стало это возможным после того, как противник перебросил резервы на Константиновку, где также идёт наше наступление.

Карта СВО на 26 июня 2025 года. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освободили населённый пункт Ялта Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Ситуация в Сумской области (26 июня 2025)

Попытки ВСУ зайти в Курскую область российские войска останавливают ещё в Сумской. Очередная попытка наступления на Тёткино провалилась в сумских посадках. В районе Путивля Армия России уничтожила технику ВСУ и пункт управления БПЛА.

В Юнаковке ВС РФ разбили подразделения 156-й бригады ВСУ, проходившей подготовку в Великобритании. Уничтожено до 30 человек. Противник попал в окружение, а далее был атакован дронами.

Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

200 ракет в месяц: Запад признаёт рост российского военного потенциала

Британское издание Financial Times со ссылкой на украинские источники заявляет, что Россия накопила 13 тысяч ракет различной дальности. Ещё 200 мы можем выпускать каждый месяц. Помимо того, не снижается производство БПЛА «Герань». При этом беспилотник всё время модернизируется. Британцы считают, что уже сейчас у «Герани» улучшенные двигатели и боеголовка, а также она стала устойчива к РЭБ.

Норвегия и Швейцария делят Украину: новые ограничения для беженцев

Швейцария меняет модель приёма украинских беженцев. Теперь поселиться в центре Европы смогут не все граждане Украины. Убежище будет доступно только для тех регионов Украины, где идут боевые действия. В своё время Норвегия приняла подобную практику, разделив Украину. По данным SRF, 36 % украинских беженцев, приехавших в Швейцарию, как раз из безопасных областей. Но лазейка в законе, вероятно, останется. Чтобы ей воспользоваться, украинцам придётся идти в швейцарский суд.

Провал Зеленского в Гааге: НАТО игнорирует Украину, Трамп не обсуждал перемирие

Владимир Зеленский надел костюм и прилетел на саммит НАТО в Гаагу, хотя Украина не является членом Североатлантического альянса. Здесь он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидер США отметил, что Зеленский вёл себя прилично.

— Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела, — сообщил Трамп.

40 минут американский лидер узнавал про дела Зеленского, а по итогу заявил, что в ближайшее время созвонится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Так Трамп дал понять, кто решает судьбу киевского режима.

С киевским главарём отказывались садиться за один стол лидеры других государств, вопрос принятия Украины в НАТО не включили в повестку, но один плюс приезда Зеленского в Гаагу всё-таки есть.

— Если президент Трамп сегодня вечером увидит Зеленского на ужине лидеров, он рискует его не узнать, потому что украинский лидер снял толстовку, в которой был запечатлён на нашумевшей встрече в Овальном кабинете в начале года, — отметил репортёр Fox News Питер Дуси.

Да, только наряд Зеленского и спас, в остальном поездка оказалась провальной. Похоже, что Украина постепенно выпадает из списка задач НАТО и Запада.

Авторы Даниил Черных