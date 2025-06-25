Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:38
3729

Российские войска освободили Ялту

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские войска освободили населённый пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

К освобождению посёлка привели решительные действия подразделения группировки войск «Восток».

Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты
Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты

А накануне «Южная» группировка войск освободила Дылеевку в ДНР. Операцию осуществили бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, действуя при огневой поддержке артиллерии и содействии расчётов БПЛА. Минобороны показало видео из освобождённого посёлка.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar