Российские войска освободили Ялту
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Российские войска освободили населённый пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.
К освобождению посёлка привели решительные действия подразделения группировки войск «Восток».
А накануне «Южная» группировка войск освободила Дылеевку в ДНР. Операцию осуществили бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, действуя при огневой поддержке артиллерии и содействии расчётов БПЛА. Минобороны показало видео из освобождённого посёлка.