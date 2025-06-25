Российские войска освободили населённый пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты

Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты

А накануне «Южная» группировка войск освободила Дылеевку в ДНР. Операцию осуществили бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, действуя при огневой поддержке артиллерии и содействии расчётов БПЛА. Минобороны показало видео из освобождённого посёлка.