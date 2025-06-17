Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты

В районе населённого пункта Ялта, расположенного в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР, был уничтожен танк Leopard 1A5 немецкого производства. Операторы дронов центра «Рубикон» смогли ликвидировать танк благодаря своим точным расчётам.

«Наши парни подбили ещё один «Леопард». По немецкой машине была нанесена серия ударов FPV-дронами», — заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Удар наших бойцов по немецким танкам. Видео © Telegram / «Поддубный |Z|О|V| edition»