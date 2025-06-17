Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты
Поддубный: Операторы дронов центра «Рубикон» уничтожили танк Leopard в ДНР
ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ
В районе населённого пункта Ялта, расположенного в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР, был уничтожен танк Leopard 1A5 немецкого производства. Операторы дронов центра «Рубикон» смогли ликвидировать танк благодаря своим точным расчётам.
«Наши парни подбили ещё один «Леопард». По немецкой машине была нанесена серия ударов FPV-дронами», — заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.
Удар наших бойцов по немецким танкам. Видео © Telegram / «Поддубный |Z|О|V| edition»
На кадрах видно, как российские военнослужащие ликвидировали гексакоптер «Баба-Яга» и несколько единиц колёсной техники вместе с украинскими солдатами, используя прицельные сбросы боеприпасов.
За прошедшую ночь российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 147 дронов над различными областями, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Тверскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую. Также известно, что ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами пленных, которых переводили из Троицкого в Донецкой Народной Республике.