Выведенный из Комара взвод ВСУ уничтожен ударом авиабомбы
ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ
Российские войска нанесли авиаудар по селу Воскресенка, используя фугасные боеприпасы. В результате точных действий ВС РФ был уничтожен взвод украинской 141-й пехотной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Кроме того, сообщается о ликвидации операторов 414-й отдельной бригады БПЛА «Птицы Мадьяра». Отмечается, что эти подразделения были переброшены ВСУ из села Комар в Воскресенку, расположенную в западной части ДНР.
Армия России также ликвидировала военную технику врага, включая гексакоптеры «Баба-Яга». Источники в силовых структурах подчеркнули, что среди уничтожённых целей были опытные украинские операторы, которые управляли БПЛА.
Ранее сообщалось, что ВСУ меняют дислокацию своих тренировочных полигонов, перемещая их на запад Украины, чтобы обеспечить большую безопасность для мобилизованных военнослужащих. В Новомосковске (Днепропетровская область) уже занялись эвакуацией полигона, включая личный состав и технику. Кроме того, в Никопольском районе Днепропетровской области было атаковано промышленное предприятие.