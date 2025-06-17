Российские войска нанесли авиаудар по селу Воскресенка, используя фугасные боеприпасы. В результате точных действий ВС РФ был уничтожен взвод украинской 141-й пехотной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Кроме того, сообщается о ликвидации операторов 414-й отдельной бригады БПЛА «Птицы Мадьяра». Отмечается, что эти подразделения были переброшены ВСУ из села Комар в Воскресенку, расположенную в западной части ДНР.