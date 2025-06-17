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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июня, 07:14

Выведенный из Комара взвод ВСУ уничтожен ударом авиабомбы

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские войска нанесли авиаудар по селу Воскресенка, используя фугасные боеприпасы. В результате точных действий ВС РФ был уничтожен взвод украинской 141-й пехотной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Кроме того, сообщается о ликвидации операторов 414-й отдельной бригады БПЛА «Птицы Мадьяра». Отмечается, что эти подразделения были переброшены ВСУ из села Комар в Воскресенку, расположенную в западной части ДНР.

Армия России также ликвидировала военную технику врага, включая гексакоптеры «Баба-Яга». Источники в силовых структурах подчеркнули, что среди уничтожённых целей были опытные украинские операторы, которые управляли БПЛА.

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Ранее сообщалось, что ВСУ меняют дислокацию своих тренировочных полигонов, перемещая их на запад Украины, чтобы обеспечить большую безопасность для мобилизованных военнослужащих. В Новомосковске (Днепропетровская область) уже занялись эвакуацией полигона, включая личный состав и технику. Кроме того, в Никопольском районе Днепропетровской области было атаковано промышленное предприятие.

Алиса Хуссаин
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