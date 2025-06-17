Командир взвода штурмовиков с позывным Сыч сообщил, что вооружённые формирования Украины умышленно атаковали группу украинских пленных FPV-дронами во время их вывода из Троицкого в Донецкой Народной Республике.

«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получалось вывести. Когда повели, рои «птичек» налетели, миномёты, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», – рассказал он ТАСС.