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Регион
17 июня, 05:04

Командир Сыч: ВСУ намеренно атаковали дронами пленных во время эвакуации в ДНР

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Х / zelenskyyua

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Х / zelenskyyua

Командир взвода штурмовиков с позывным Сыч сообщил, что вооружённые формирования Украины умышленно атаковали группу украинских пленных FPV-дронами во время их вывода из Троицкого в Донецкой Народной Республике.

«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получалось вывести. Когда повели, рои «птичек» налетели, миномёты, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», – рассказал он ТАСС.

Во время эвакуации один из пленных военнослужащих ВСУ получил тяжёлое ранение и скончался, несмотря на оказанную помощь. Командир отметил, что российские военнослужащие, выводившие штурмовиков, также получили ранения в результате атаки. Позднее раненых военных ВС РФ эвакуировала другая группа бойцов.

ВСУ пытались уничтожить собственных бойцов в ДНР, сдавшихся в плен
ВСУ пытались уничтожить собственных бойцов в ДНР, сдавшихся в плен

Напомним, в начале мая Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Троицкое в ДНР. Сейчас Российская армия продолжает наступать практически на всех участках фронта и ускоряет продвижение в Донбассе. Из-за активного наступления ВС РФ на Сумщине украинский Генштаб ввёл в свои сводки новое направление.

Юния Ларсон
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