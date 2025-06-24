Зачистка завершена: Минобороны показало видео из освобождённой Дылеевки

Министерство обороны РФ представило видео освобождения населённого пункта Дылеевка в ДНР. Операцию осуществили бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск, действуя при огневой поддержке артиллерии и содействии расчётов БПЛА.

Кадры боёв за Дылеевку в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, российские подразделения завершили зачистку территории и продолжают продвижение в глубь обороны ВСУ.

«Штурмовые группы соединения сегодня завершили зачистку населённого пункта от украинских вооружённых формирований», — говорится в сообщении.