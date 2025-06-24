Зачистка завершена: Минобороны показало видео из освобождённой Дылеевки
Минобороны показало видео освобождения Дылеевки в ДНР
Министерство обороны РФ представило видео освобождения населённого пункта Дылеевка в ДНР. Операцию осуществили бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск, действуя при огневой поддержке артиллерии и содействии расчётов БПЛА.
Кадры боёв за Дылеевку в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
По данным ведомства, российские подразделения завершили зачистку территории и продолжают продвижение в глубь обороны ВСУ.
«Штурмовые группы соединения сегодня завершили зачистку населённого пункта от украинских вооружённых формирований», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня Минобороны РФ сообщило о переходе населённого пункта Дылеевка под контроль бойцов «Южной» группировки войск. В ведомстве отметили, что солдаты ВС РФ действовали решительно и слаженно.
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