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Регион
24 июня, 08:31

Иностранные наёмники бегут из-под Январского под ударами российских сил

ТАСС: Наёмники, переброшенные на границу ДНР, пытаются бежать

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Иностранные наёмники, недавно переброшенные в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР, массово покидают позиции из-за интенсивных российских ударов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на силовиков.

В силовых структурах отметили, что в радиоэфире наёмники в панике жалуются на тяжёлую ситуацию на фронте. По предварительной информации, среди иностранного контингента на этом участке есть погибшие.

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Оксана Попова
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