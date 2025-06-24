Иностранные наёмники бегут из-под Январского под ударами российских сил
ТАСС: Наёмники, переброшенные на границу ДНР, пытаются бежать
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Иностранные наёмники, недавно переброшенные в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР, массово покидают позиции из-за интенсивных российских ударов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на силовиков.
В силовых структурах отметили, что в радиоэфире наёмники в панике жалуются на тяжёлую ситуацию на фронте. По предварительной информации, среди иностранного контингента на этом участке есть погибшие.
Недавно уникальный случай произошёл в зоне боевых действий: российский боец, используя исключительно своё красноречие, убедил двух украинских военнослужащих добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Солдат действовал «божьим словом» и добровольно склонил противников перестать оказывать сопротивление.