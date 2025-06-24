Иностранные наёмники бегут из-под Январского под ударами российских сил

Иностранные наёмники, недавно переброшенные в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР, массово покидают позиции из-за интенсивных российских ударов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на силовиков.

В силовых структурах отметили, что в радиоэфире наёмники в панике жалуются на тяжёлую ситуацию на фронте. По предварительной информации, среди иностранного контингента на этом участке есть погибшие.