Красноречивый российский солдат применил секретное оружие, чтобы взять в плен военных ВСУ
РИАН: Российский солдат красноречием убедил бойцов ВСУ сдаться в плен
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Уникальный случай произошёл в зоне боевых действий: российский боец, используя исключительно своё красноречие, убедил двух украинских военнослужащих добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Росомаха, действующий в составе группировки войск «Центр».
«На одном из опорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», – заявил штурмовик.
Россомаха также отметил, что солдат действовал «божьим словом» и добровольно склонил противников перестать оказывать сопротивление.
Боец из 142-й бригады ВСУ рассказал, что они решили сдаться, чтобы выжить и вернуться к семьям. Их батальон был полностью уничтожен российскими военными.
Ранее военнослужащий 114-й отдельной штурмовой бригады 51-й армии группировки «Центр» сообщил о действиях ВСУ в Алексеевке. По его словам, украинские военные стреляли в своих товарищей, которые пытались сдаться в плен, чтобы предотвратить утечку данных. Американский наёмник также заявил о наличии кастовой системы и отсутствии грамотного командования в украинской армии.