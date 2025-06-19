Уникальный случай произошёл в зоне боевых действий: российский боец, используя исключительно своё красноречие, убедил двух украинских военнослужащих добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Росомаха, действующий в составе группировки войск «Центр».

«На одном из опорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», – заявил штурмовик.

Россомаха также отметил, что солдат действовал «божьим словом» и добровольно склонил противников перестать оказывать сопротивление.