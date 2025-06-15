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15 июня, 11:39

Онлайн сопротивление: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ развязали кибервойну против ТЦК

Пленный ВСУшник Васягин заявил о создании с товарищами онлайн-проекта против ТЦК

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Сдавшиеся в плен в Курской области украинские военные используют Telegram и TikTok для агитации против украинских военкоматов (ТЦК), призывая соотечественников к сопротивлению. Об этом сказал пленный, участник проекта Олег Васягин.

«Большинство пацанов (пленных военнослужащих ВСУ. — Прим. Life.ru), которые меня окружают, тоже попали под ТЦК, очень многие. <…> Появилась возможно сделать проект «Анти-ТЦК», вот мы его и сделали. Мы открываем людям глаза, что нужно бороться с ТЦК, потому что в этой стране (Украине. — Прим. Life.ru) нет закона, нет конституции, нет ничего», — сказал солдат в беседе с ТACС.

Пленный рассказал, что группа украинских военнопленных занимается созданием видеоконтента, в котором разоблачает беззакония украинских военкоматов и опровергает мифы киевской пропаганды. По словам Васягина, участники онлайн сопротивления ежедневно публикуют несколько таких роликов в социальных сетях.

Он, как и другие захваченные украинские бойцы, заявил, что плен для них — это «джекпот», поскольку они остались живы. Васягин резко раскритиковал украинские власти, утверждая, что мобилизация представляет большую угрозу для жизни, чем плен, и что официальные заявления о победах — ложь.

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Пленных украинцев, которые выбирают остаться в России, отказываясь от обмена немало. Ранее военнослужащий ВСУ принял решение не возвращаться на родину, чтобы избежать повторной отправки на фронт. Он сдался Вооружённым силам РФ в Курской области.

Мария Любицкая
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