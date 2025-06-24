«Один раз на миллион»: Снайперский сплит поразил боевика Вооружённых сил Украины
WarGonzo: Пули снайперов ВС РФ встретились и поразили бойца ВСУ
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Тепловизоры записали предполагаемый момент, когда пули, выпущенные российскими снайперами, столкнулись и поразили бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовали в телеграм-канале WarGonzo.
Выстрел двух российских снайперов. Видео © Telegram / WarGonzo
«Такие выстрелы бывают раз на миллион», — утверждает автор канала.
На записи с тепловизора заметны две светящиеся точки — пули, нацеленные на украинского боевика, который также «подсвечивается» устройством. В определённый момент снаряды пересекаются, затем разбиваются на осколки, а ВСУшник падает.
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