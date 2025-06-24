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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 июня, 00:54

В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В зоне спецоперации был ликвидирован гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Бенджамин Лео Бёрджесс. Фото © Telegram / Colonelcassad

Бенджамин Лео Бёрджесс. Фото © Telegram / Colonelcassad

«В зоне СВО ликвидирован ещё один британский наёмник Бенджамин Лео Берджесс (позывной волнистый попугайчик, родился 21 мая 1992 года в Портсмуте, Великобритания», — говорится в сообщении.

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А ранее командир «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Днём 22 июня он пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Но трансляцию провёл грузинский журналист, который и сообщил о смерти наёмника.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Тимур Хингеев
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