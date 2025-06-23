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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 22:46
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Заочно осуждённого в РФ командира «Грузинского легиона»* ВСУ ликвидировали под Сумами

Командира «Грузинского легиона»* ВСУ Надирадзе ликвидировали под Сумами

Вано Надирадзе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vano.nadiradze

Вано Надирадзе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vano.nadiradze

Командир «Грузинского легиона»* Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Эту информацию подтвердил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook**.

«Салют героям», — написал он и прикрепил фотографию Надирадзе.

На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник
На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник

Пользователи начали публиковать соответствующие сообщения на странице Надирадзе в социальных сетях. Днём 22 июня командир подразделения ВСУ пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Эфир состоялся в 22:00 по московскому времени, его проводил Муджири.

Ранее Верховный суд РФ заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего Вано Надирадзе. Его признали виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

** Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Лия Мурадьян
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