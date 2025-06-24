Дрон зафиксировал удар ФАБ-3000 по украинской позиции в Сумской области

Российская авиация применила авиабомбу ФАБ-3000 против укреплённого района Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Кондратовка, расположенного на севере Сумской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Два майора».

Момент удара. Видео © Telegram / «Два майора»

Мишенью стала лесная зона к северо-западу от села, куда отступили подразделения ВСУ после того, как населённый пункт оказался под контролем российских сил. Именно по этой территории был нанесён удар с использованием управляемой боевой части, оснащённой модулем планирования и коррекции.