Генерал Попов: Ударами по Киеву ВС РФ «сделали шаг на два года вперёд»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova
Ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области минувшей ночью, российская армия «сделала шаг на два года вперёд», считает генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, теперь ВСУ будут отставать в разработках.
«Удары по Киеву — по заводу «Антонов», политехническому институту имени Сикорского имеют стратегическое значение, потому что на этих объектах создается идеология конструкторской мысли и технологических новшеств авиакосмической отрасли», — сказал он в беседе с сайтом Mk.ru.
По оценке генерала, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников, а развитие идеологии авиастроения в целом.
При этом украинские власти ранее заявили, что минувшей ночью Киев и Киевская область подверглись воздушной атаке. В течение ночи поступали сообщения о падении обломков, разрушениях и пострадавших в разных районах Киева и области. СМИ сообщали, что удары попали по корпусу Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, району аэропорта «Жуляны» и заводу «Антонов». В МО РФ подтвердили, что нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам в Киевской области, арсеналу вооружения ВМС Украины, а также инфраструктуре военного аэродрома.