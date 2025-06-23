Генерал Попов: Ударами по Киеву ВС РФ «сделали шаг на два года вперёд»

Ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области минувшей ночью, российская армия «сделала шаг на два года вперёд», считает генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, теперь ВСУ будут отставать в разработках.

«Удары по Киеву — по заводу «Антонов», политехническому институту имени Сикорского имеют стратегическое значение, потому что на этих объектах создается идеология конструкторской мысли и технологических новшеств авиакосмической отрасли», — сказал он в беседе с сайтом Mk.ru.

По оценке генерала, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников, а развитие идеологии авиастроения в целом.