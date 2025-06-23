Минобороны России раскрыло подробности ночного удара по Киевской области

Российские войска ночью 23 июня нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам в Киевской области, арсеналу вооружения ВМС Украины, а также инфраструктуре военного аэродрома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины», — сообщили в министерстве.

При этом украинские власти ранее заявили, что минувшей ночью Киев и Киевская область подверглись воздушной атаке. В течение ночи поступали сообщения о падении обломков, разрушениях и пострадавших в разных районах Киева — в том числе в Соломенском, Дарницком и Святошинском. В Киевской области повреждены объекты в Белоцерковском и Бучанском районах, уточнили в ГСЧС.

