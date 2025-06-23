Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 00:17

Аварийные отключения света произошли в Киеве после серии взрывов

Серия взрывов на фоне воздушной тревоги прогремела ночью 23 июня в столице Украины. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, город атаковали российские дроны, в результате чего есть повреждения в нескольких районах.

Местные жители сообщают об аварийном отключении электричества в ряде районов украинской столицы.

Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня
Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня

Ранее Вооружённые силы Украины сообщили о потерях в результате ракетного удара России по одному из тренировочных полигонов механизированной бригады. По данным украинских военных, трое военнослужащих погибли, ещё 11 человек получили ранения. При этом, как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесён «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода, расположенного в Херсонской области. Погибли более 70 человек.

BannerImage

Обложка © Freepik / jeswin

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar