ВСУ сообщили о потерях при ракетном ударе России по полигону на Украине
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Вооружённые силы Украины сообщили о потерях после ракетного удара России по одному из полигонов. Три военнослужащих погибли, а ещё 11 человек получили ранения. Информация появилась в соцсетях сухопутных войск ВСУ.
По данным ВСУ, атака на тренировочный полигон механизированной бригады произошла 22 июня. Украинское командование организовало комиссию для расследования обстоятельств происшествия.
Напомним, что 22 июня российская армия освободила от боевиков две территории. Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области и село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР).