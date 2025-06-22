ВСУ сообщили о потерях при ракетном ударе России по полигону на Украине

Вооружённые силы Украины сообщили о потерях после ракетного удара России по одному из полигонов. Три военнослужащих погибли, а ещё 11 человек получили ранения. Информация появилась в соцсетях сухопутных войск ВСУ.

По данным ВСУ, атака на тренировочный полигон механизированной бригады произошла 22 июня. Украинское командование организовало комиссию для расследования обстоятельств происшествия.