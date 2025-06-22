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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 18:34

ВСУ сообщили о потерях при ракетном ударе России по полигону на Украине

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Вооружённые силы Украины сообщили о потерях после ракетного удара России по одному из полигонов. Три военнослужащих погибли, а ещё 11 человек получили ранения. Информация появилась в соцсетях сухопутных войск ВСУ.

По данным ВСУ, атака на тренировочный полигон механизированной бригады произошла 22 июня. Украинское командование организовало комиссию для расследования обстоятельств происшествия.

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Напомним, что 22 июня российская армия освободила от боевиков две территории. Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области и село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Лия Мурадьян
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