В Сухопутных войсках ВСУ сообщили об ударе ВС РФ по полигону с личным составом
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Армия России нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из украинских мехбригад. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
В официальном заявлении говорится, что многочисленных жертв и ранений удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию воздушной тревоги и «отработанным мерам безопасности».
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что Армия России освободила сразу два населённых пункта в зоне СВО. Первый — Петровское Харьковской области, а второй — село Перебудова в ДНР.