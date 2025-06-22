В Сухопутных войсках ВСУ сообщили об ударе ВС РФ по полигону с личным составом

Армия России нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из украинских мехбригад. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В официальном заявлении говорится, что многочисленных жертв и ранений удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию воздушной тревоги и «отработанным мерам безопасности».