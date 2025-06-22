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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 16:40

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили об ударе ВС РФ по полигону с личным составом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Армия России нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из украинских мехбригад. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В официальном заявлении говорится, что многочисленных жертв и ранений удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию воздушной тревоги и «отработанным мерам безопасности».

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Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что Армия России освободила сразу два населённых пункта в зоне СВО. Первый — Петровское Харьковской области, а второй — село Перебудова в ДНР.

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Юрий Лысенко
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