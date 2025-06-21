Арифметика по-киевски: На Украине заявили, что их ПВО сбила три «Искандера» из двух летящих

Утром 21 июня командование Воздушных сил Украины опубликовало сводку боевых действий. В отчёте утверждается, что российские войска запустили две ракеты «Искандер» для ударов по территории Украины. Любопытно, что в то же время украинская сторона заявляет, что их ПВО сбило аж три таких ракеты.

В первой части отчёта приводится сводка с информацией о том, чем ВС РФ обстреливали украинские объекты. При этом вторая половина сводки гласит, что всемогущая украинская ПВО показала огромную эффективность, сбив сразу три таких, хотя летело, по их же словам, всего две.