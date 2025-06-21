Минобороны показало эпичное видео разгрома нацистской «Люти» и морпехов ВСУ
Минобороны РФ: «Герань» уничтожила пункты дислокации «Люти» и 36-й бригады ВСУ
Минобороны РФ показало, как стирают с карты пункты сбора нацистской «Люти» под Степановкой и 36-й бригады морпехов у Клебан-Быка и Яблоновки. В ведомстве отметили, что вражеские позиции ликвидировали беспилотники «Герань».
Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёты БПЛА «Герань» уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» в районе Степановки в ДНР. Также операторы поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й обрмп противника в районах Клебан-Быка и Яблоновки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках операции по созданию буферной зоны в Сумской области российские десантники уничтожили бронетанковую группу ВСУ. Среди поражённой техники были как модернизированные советские образцы с защитой от дронов, так и бронемашины, предоставленные странами НАТО. Успешная операция позволила остановить продвижение украинских сил и усилить оборону в приграничной зоне.