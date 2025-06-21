Минобороны показало эпичное видео разгрома нацистской «Люти» и морпехов ВСУ

Минобороны РФ показало, как стирают с карты пункты сбора нацистской «Люти» под Степановкой и 36-й бригады морпехов у Клебан-Быка и Яблоновки. В ведомстве отметили, что вражеские позиции ликвидировали беспилотники «Герань».

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«Расчёты БПЛА «Герань» уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» в районе Степановки в ДНР. Также операторы поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й обрмп противника в районах Клебан-Быка и Яблоновки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.