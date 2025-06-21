ВС РФ ударили по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удары по объектам в Овидиополе под Одессой. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в телеграм-канале.

«Этот небольшой посёлок, расположенный к юго-западу от самой Одессы, в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов (безэкипажных катеров) в сторону Крыма», — написал Поддубный.

По его данным, в этом районе также находились склады с горюче-смазочными материалами. К посту журналист прикрепил видео, на котором виден густой дым, поднимающийся после удара.