ВС РФ ударили по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой
Военкор Поддубный: ВС РФ поразили место запуска катеров ВСУ под Одессой
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Российские военные нанесли удары по объектам в Овидиополе под Одессой. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в телеграм-канале.
«Этот небольшой посёлок, расположенный к юго-западу от самой Одессы, в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов (безэкипажных катеров) в сторону Крыма», — написал Поддубный.
По его данным, в этом районе также находились склады с горюче-смазочными материалами. К посту журналист прикрепил видео, на котором виден густой дым, поднимающийся после удара.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по мостам вблизи населённых пунктов Шахово и Владимировка в ДНР. Кроме того, сообщается об атаке на лагерь подготовки украинских военных из оперативно-тактической группы «Донецк», который находился в районе Попасного Днепропетровской области.