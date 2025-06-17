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17 июня, 09:20

«Русские идут»: Слова Зеленского о планах РФ на Одессу выдали его страх

Аналитик Меркурис: Слова Зеленского об Одессе демонстрируют его панику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала отметил, что утверждения Владимира Зеленского о предполагаемых намерениях России захватить Одессу свидетельствуют о нарастающей нервозности украинского лидера.

По мнению Меркуриса, Зеленский демонстрирует признаки паники, сталкиваясь с реальностью боевых действий. Аналитик подчеркнул, что до недавнего времени главарь киевского режима оставался оторванным от истинного положения дел на фронте, но теперь вынужден учитывать сложившуюся ситуацию.

«Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. <...> У него появляются признаки паники», — заявил эксперт.

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Ранее Зеленский призвал США и Европу надавить на Россию после ударов по Киеву и Одессе. Он в истерике просит Штаты и Европу начать работать, предпринять хоть какие-то действия против России. Он подчеркнул необходимость оказания «жёсткого давления» на Москву для достижения мира.

Оксана Попова
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