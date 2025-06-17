Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала отметил, что утверждения Владимира Зеленского о предполагаемых намерениях России захватить Одессу свидетельствуют о нарастающей нервозности украинского лидера.

По мнению Меркуриса, Зеленский демонстрирует признаки паники, сталкиваясь с реальностью боевых действий. Аналитик подчеркнул, что до недавнего времени главарь киевского режима оставался оторванным от истинного положения дел на фронте, но теперь вынужден учитывать сложившуюся ситуацию.

«Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. <...> У него появляются признаки паники», — заявил эксперт.