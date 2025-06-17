«Циничные удары»: На Украине заявили об атаке со стороны ВС РФ сотнями БПЛА
Сибига: ВС РФ ударили сотнями БПЛА и ракет по Украине во время саммита G7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в своём аккаунте в соцсети X, что российские войска нанесли массированный удар по территории страны, используя сотни дронов и ракет.
Представитель украинской стороны подчеркнул, что эти действия носят целенаправленный характер и связаны с проведением саммита «Большой семёрки». П
«Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения. Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 казаться слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается», — написал Сибига.
Напомним, что 15 июня в Канаде начался саммит «Большой семёрки». Президент США пробыл на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За этот короткий период он успел не только дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России, но и обратиться с призывом к немедленной эвакуации населения Тегерана.
Ранее сообщалось, что в столице Украины — Киеве — после ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также системы ПВО и сирены работали в других городах государства, в том числе в Одессе.