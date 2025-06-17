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Регион
17 июня, 07:27

«Циничные удары»: На Украине заявили об атаке со стороны ВС РФ сотнями БПЛА

Сибига: ВС РФ ударили сотнями БПЛА и ракет по Украине во время саммита G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в своём аккаунте в соцсети X, что российские войска нанесли массированный удар по территории страны, используя сотни дронов и ракет.

Представитель украинской стороны подчеркнул, что эти действия носят целенаправленный характер и связаны с проведением саммита «Большой семёрки». П

«Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения. Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 казаться слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается», — написал Сибига.

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Напомним, что 15 июня в Канаде начался саммит «Большой семёрки». Президент США пробыл на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За этот короткий период он успел не только дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России, но и обратиться с призывом к немедленной эвакуации населения Тегерана.

Ранее сообщалось, что в столице Украины — Киеве — после ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также системы ПВО и сирены работали в других городах государства, в том числе в Одессе.

Ольга Сливченко
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