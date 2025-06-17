В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
МВД Украины: В Киеве после взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры
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В результате взрывов в Киеве пострадала критическая инфраструктура, несколько объектов получили повреждения. Об этом сообщил в социальных сетях глава МВД Украины Игорь Клименко.
Министр не уточнил количество пострадавших и другие детали. Параллельно с этим, украинское издание «Страна.ua» сообщило о крупных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева, а агентство ТСН отметило ухудшение экологической обстановки в городе.
Ранее о взрывах и работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины.