В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры

В результате взрывов в Киеве пострадала критическая инфраструктура, несколько объектов получили повреждения. Об этом сообщил в социальных сетях глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр не уточнил количество пострадавших и другие детали. Параллельно с этим, украинское издание «Страна.ua» сообщило о крупных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева, а агентство ТСН отметило ухудшение экологической обстановки в городе.