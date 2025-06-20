Появилось видео неожиданного визита русских «Гераней» в логово ВСУ под Днепропетровском
ВС РФ атаковали «Геранями-2» объекты ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
Российские вооружённые силы нанесли удары с использованием БПЛА «Герань-2» по мостам у Шахово и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Также наша армия атаковала лагерь подготовки оперативно-тактической группы (ОТГ) «Донецк» ВСУ в районе Попасного Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ ударили по лагерю подготовки ВСУ у Попасного в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России
«Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов БПЛА «Герань-2» по мостам в районе населённого пункта Шахово и населённого пункта Владимировка ДНР, пункту управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Яблоновка ДНР и лагерю подготовки ОТГ «Донецк» ВСУ в районе населённого пункта Попасное Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал, что армия ВС РФ смогла освободить шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении. Об этом рассказала глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин и добавил, что наши парни не планируют останавливаться и продолжат продвижение.
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков