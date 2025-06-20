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20 июня, 13:41

Появилось видео неожиданного визита русских «Гераней» в логово ВСУ под Днепропетровском

ВС РФ атаковали «Геранями-2» объекты ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Российские вооружённые силы нанесли удары с использованием БПЛА «Герань-2» по мостам у Шахово и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Также наша армия атаковала лагерь подготовки оперативно-тактической группы (ОТГ) «Донецк» ВСУ в районе Попасного Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ударили по лагерю подготовки ВСУ у Попасного в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

«Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов БПЛА «Герань-2» по мостам в районе населённого пункта Шахово и населённого пункта Владимировка ДНР, пункту управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Яблоновка ДНР и лагерю подготовки ОТГ «Донецк» ВСУ в районе населённого пункта Попасное Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Герасимов пожелал бойцам ВС РФ полного освобождения ДНР
Герасимов пожелал бойцам ВС РФ полного освобождения ДНР

Ранее Life.ru рассказал, что армия ВС РФ смогла освободить шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении. Об этом рассказала глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин и добавил, что наши парни не планируют останавливаться и продолжат продвижение.

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Наталья Афонина
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