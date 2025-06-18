Герасимов пожелал бойцам ВС РФ полного освобождения ДНР

Генерал армии Валерий Герасимов, занимающий должность Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, проинспектировал ход выполнения боевых операций военнослужащими группировки «Центр», задействованными на Красноармейском направлении.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующими на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — доложили в военном ведомстве.

Также Герасимов отметил государственными наградами бойцов, проявивших исключительную отвагу в ходе освобождения ДНР. Кроме того, он поблагодарил их за храбрость и самоотверженность при выполнении боевых заданий.

Обращаясь к личному составу группировки войск «Центр», начальник Генштаба выразил надежду на скорейшее и полное освобождение всей территории ДНР.