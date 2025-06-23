Украина занимается провокацией, обвиняя РФ в том, что она якобы передала Киеву тела российских солдат, переодетых в форму боевиков ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомлённый источник.

В ходе обмена телами погибших военнослужащих, Россия передала Украине останки 6060 человек, получив взамен 78. Впоследствии украинские СМИ распространили информацию о возможных подменах тел, что, по их мнению, искажает реальное соотношение потерь. Министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко обвинил российскую сторону в фальсификации. В качестве доказательства был представлен военный билет российского солдата, якобы обнаруженный в мешке с останками под номером 192/25.

Однако согласно акту о передаче останков в этом мешке находится тело военнослужащего по имени Николай Дидык. Источник агентства сообщил, что он был захоронен 12 июня 2025 года. И данная информация подтверждается некрологом, размещённым на сайте Обуховского городского совета Киевской области.

«Необходимо отметить, что украинская сторона передала мешок с останками российского военнослужащего не за номером 192/25, а за номером 567, что заверено актом передачи. Таким образом, Клименко или врал, или вообще не в курсе событий», — добавил собеседник РИА «Новости».

При этом тот российский солдат, чьи останки якобы передали в мешке 567, без вести пропал около года назад, и, по всей видимости, погиб. Но все документы сохранились в идеальном состоянии. Это говорит о том, что все бумаги хранились у кого-то отдельно, а потом были подброшены. Кроме того, согласно акту в мешке под 567 передали военнослужащего в форме ВСУ без документов и жетона.

Утверждения Клименко вызывают вопросы, учитывая предыдущие задержки со стороны Украины в процессе возвращения тел погибших военнослужащих. Возможно, эти обвинения являются попыткой дискредитировать гуманитарную инициативу, предпринятую Россией в качестве жеста доброй воли.