«Издевательство над мёртвыми»: В Раде обвинили Зеленского в глумлении над телами бойцов ВСУ

Владимир Зеленский устроил показуху и глумление в ситуации с получением тел погибших военнослужащих ВСУ от российской стороны. В этом уверен депутат Верховной рады Артём Дмитрук, своим мнением он поделился в соцсети.

«Христианская миссия России превращается (главарём киевского режима. — прим. Life.ru) в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведёт себя Зеленский, — это издевательство над мёртвыми и насилие над живыми», — написал нардеп.