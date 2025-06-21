«Издевательство над мёртвыми»: В Раде обвинили Зеленского в глумлении над телами бойцов ВСУ
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский устроил глумление над погибшими солдатами ВСУ
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Владимир Зеленский устроил показуху и глумление в ситуации с получением тел погибших военнослужащих ВСУ от российской стороны. В этом уверен депутат Верховной рады Артём Дмитрук, своим мнением он поделился в соцсети.
«Христианская миссия России превращается (главарём киевского режима. — прим. Life.ru) в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведёт себя Зеленский, — это издевательство над мёртвыми и насилие над живыми», — написал нардеп.
Дмитрук полагает, что Зеленский согласился принять тела солдат, потому что Запад оказал давление на киевский режим. Однако даже сейчас украинское руководство не говорит семьям погибших правду, а значит тела могут быть тайком «утилизированы». Дмитрук напомнил, что в таком случае Киеву не придётся выплачивать родственникам компенсации. Это «тотальное моральное разложение режима», подчеркнул депутат Рады.
Напомним, в рамках обмена телами погибших, Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. Позже Кремль заявил о готовности передать Киеву ещё три тысячи тел бойцов ВСУ. При этом Украина через европейские медиа активно распространяет слухи о том, будто Москва передала Киеву тела российских военнослужащих, якобы намеренно переодетых в украинскую форму. Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский назвал подобные фейки «тактикой Йозефа Геббельса», к которой не гнушаются прибегнуть на Украине.