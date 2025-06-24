Бойцы «Южной» группировки войск, действуя с высокой решимостью и слаженностью, вернули под контроль Дылеевку в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям украинской армии и сил правопорядка в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина.