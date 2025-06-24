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Регион
24 июня, 09:20

«Южная» группировка войск освободила Дылеевку

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Бойцы «Южной» группировки войск, действуя с высокой решимостью и слаженностью, вернули под контроль Дылеевку в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям украинской армии и сил правопорядка в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина.

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Оксана Попова
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