Новости СВО. Освобождена Дылеевка, Армия России окружает Купянск, Украина может принять «Орешник», 25 июня ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении, в Харьковской области уничтожены иностранные наёмники, «Орешник» могут начать испытывать на украинских объектах — дайджест Life.ru. 24 июня, 21:07 Армия России закрепляется на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 25 июня

В ДНР Российские войска освободили Дылеевку. Таким образом, группировка «Юг» продолжает наступление на Константиновку. Дальнейшее продвижение идёт к Белой Горе и Александро-Шульгину.

— Группировка «Юг» расширяет зону контроля вокруг стратегически важной Константиновки. Передовые части уже подошли к городу с южного и юго-западного направлений. Константиновка — ключ к Дружковке, а та, в свою очередь, открывает дорогу на Краматорск и Славянск, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 25 июня 2025 года. Штурмовые группы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии завершили зачистку населённого пункта Дылеевка в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 25 июня

Военный блогер Юрий Подоляка заявляет, что Армия России окружает Купянск с севера. Заняты высоты между Радьковкой и Голубовкой. Также ВС РФ подошли к Долгенькому. На этом участке фронта ВСУ используют иностранных наёмников.

В Харьковской области нашим войскам удалось уничтожить диверсионно-разведывательную группу, состоящую из коллаборантов и неонацистов. Возможно, что их готовили к забросу в Белгородскую и Курскую области.

Расчёт РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», взаимодействуя с операторами БПЛА, уничтожил скопление живой силы противника на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 25 июня

ВСУ пытаются наступать на Курскую область. Основные события разворачиваются на Тёткинском и Глушковском направлениях. Стало известно, что боевикам из 158 бригады приказано прибыть на личном транспорте в зону боевых действий. Причина: потеря техники. В очередной раз из Рыжевки противник пытался зайти в Тёткино, но в результате стрелкового боя с потерями отступил. Из Павловки была попытка достичь Нового Пути, но она также не имела успеха.

Расчёт FPV-дрона «Антонов» подразделения морской пехоты уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

Украина станет полигоном для «Орешника»

Military Watch Magazine обратило внимание на то, что Россия начала серийное производство ракет «Орешник». Авторы издания считают, что это событие является поворотным моментом для российских баллистических ракетных войск.

— По оценкам, «Орешник» имеет дальность полёта порядка 4 000 километров и несёт разделяющуюся головную часть с индивидуальным наведением. Ракета может быть как ядерной, так и в обычном исполнении. Россия впервые применила «Орешник» в бою 21 ноября 2024 года по украинским целям, причём прежде этот класс ракет был миру неизвестен, — говорится в статье.

Учитывая, что вооружённый конфликт на Украине не прекращается, а «Орешник» нужно будет испытывать, объекты киевского режима рискуют стать полигоном. Как раз первый пуск по Днепропетровской области и был по своей сути тренировочным.

Как Мерц испугался Путина

Немецкого канцлера Фридриха Мерца напугали слова Владимира Путина, сказанные на ПМЭФ.

— Несколько дней назад российский президент в своей речи на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вновь заявил, что русские и украинцы — это один народ. Он сказал, дословно: «Это один народ. Вся Украина наша», — заявил Мерц.

По его словам, отказ от собственной страны не приведёт к миру. Мерц не хочет мира, в котором не станет Украины. Вопрос лишь в том, что Германия не принимает решения об остановке огня и даже не подталкивает Киев к переговорам.

Авторы Даниил Черных