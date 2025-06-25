Российские военные в Сумской области уничтожили 30 бойцов элитного британского взвода ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ВС РФ сейчас ведут зачистку села Юнаковка. Противник за прошедшие сутки попытался дважды контратаковать в направлении села Локня, задействовав около 50 человек из элитной 156-й «британской» ОМБр и до четырёх единиц тяжёлой техники. Российский десант встретил ВСУшников, взяв их в окружение. Координаты противника передали операторам дронов, которые нанесли точный удар.

Потери ВСУ превысили 30 человек, среди погибших есть британские наёмники. Кроме того, были поражены пункты связи, скрытые в лесополосах, их накрыли FPV-дронами. Связь с несколькими подразделениями ВСУ сейчас полностью нарушена.