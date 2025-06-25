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25 июня, 10:56

Элитный британский взвод ВСУ потерял три десятка бойцов в попытке контратаки на Сумщине

SHOT: ВС РФ уничтожили до 30 бойцов элитного британского взвода ВСУ у Юнаковки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в Сумской области уничтожили 30 бойцов элитного британского взвода ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ВС РФ сейчас ведут зачистку села Юнаковка. Противник за прошедшие сутки попытался дважды контратаковать в направлении села Локня, задействовав около 50 человек из элитной 156-й «британской» ОМБр и до четырёх единиц тяжёлой техники. Российский десант встретил ВСУшников, взяв их в окружение. Координаты противника передали операторам дронов, которые нанесли точный удар.

Потери ВСУ превысили 30 человек, среди погибших есть британские наёмники. Кроме того, были поражены пункты связи, скрытые в лесополосах, их накрыли FPV-дронами. Связь с несколькими подразделениями ВСУ сейчас полностью нарушена.

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Ранее сообщалось, что в Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с критическим недостатком квалифицированных бойцов, что вынуждает привлекать элитные спецподразделения к выполнению задач обычной пехоты. Так, в район Юнаковки ВСУ срочно направили 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс», считающийся одним из наиболее подготовленных формирований. Однако уже спустя неделю подразделение вывели с фронта из-за серьёзных потерь.

Никита Никонов
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