В Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с критическим недостатком квалифицированных бойцов, что вынуждает привлекать элитные спецподразделения к выполнению задач обычной пехоты. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых структурах.

В район Юнаковки украинская армия срочно направила 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс», считающийся одним из наиболее подготовленных формирований. Однако уже спустя неделю подразделение вывели с фронта из-за серьёзных потерь.

Отмечается, что из-за острой нехватки опытных военных даже наиболее известные спецподразделения используются в эксплуатационном порядке, что приводит к их быстрому сокращению и снижению боевого потенциала.