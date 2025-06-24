Элитный спецназ ВСУ понёс серьёзные потери под Сумами
РИАН: ВСУ теряют бойцов элитного полка «Рейнджерс» в боях под Сумами
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В Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с критическим недостатком квалифицированных бойцов, что вынуждает привлекать элитные спецподразделения к выполнению задач обычной пехоты. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых структурах.
В район Юнаковки украинская армия срочно направила 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс», считающийся одним из наиболее подготовленных формирований. Однако уже спустя неделю подразделение вывели с фронта из-за серьёзных потерь.
Отмечается, что из-за острой нехватки опытных военных даже наиболее известные спецподразделения используются в эксплуатационном порядке, что приводит к их быстрому сокращению и снижению боевого потенциала.
А ранее командир одной из бригад ВСУ Кирилл Верес заявил, что его не интересует возвращение к границам 2014 или 1991 года, о которых твердят киевские власти, и он не грезит о «концертах в Крыму». Затем комбат попытался использовать неудачную сексуализированную аллегорию.