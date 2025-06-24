Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 05:05

Элитный спецназ ВСУ понёс серьёзные потери под Сумами

РИАН: ВСУ теряют бойцов элитного полка «Рейнджерс» в боях под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с критическим недостатком квалифицированных бойцов, что вынуждает привлекать элитные спецподразделения к выполнению задач обычной пехоты. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых структурах.

В район Юнаковки украинская армия срочно направила 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс», считающийся одним из наиболее подготовленных формирований. Однако уже спустя неделю подразделение вывели с фронта из-за серьёзных потерь.

Отмечается, что из-за острой нехватки опытных военных даже наиболее известные спецподразделения используются в эксплуатационном порядке, что приводит к их быстрому сокращению и снижению боевого потенциала.

В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс
В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс

А ранее командир одной из бригад ВСУ Кирилл Верес заявил, что его не интересует возвращение к границам 2014 или 1991 года, о которых твердят киевские власти, и он не грезит о «концертах в Крыму». Затем комбат попытался использовать неудачную сексуализированную аллегорию.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar