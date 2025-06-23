Командир одной из бригад ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу рассказал, что для него значит победа. Однако слова для выражения своей позиции он выбрал крайне неудачно.

Военнослужащий в короткой беседе с журналистом попытался сформулировать, что для него значит победа. Он дал понять, что его не интересует возвращение к границам 2014 или 1991 года, о которых твердят киевские власти, и он не грезит о «концертах в Крыму». Главным для него является прекращение гибели солдат. Затем комбат попытался использовать неудачную аллегорию.

«Мы не проиграли, потому что нас не захватили. Нам ещё не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули», —заявил украинский военнослужащий.