«Но мы не глотнули»: На Украине сравнили положение ВСУ с жертвой сексуального насилия
Комбат ВСУ использовал неудачное сравнение, объясняя положение войск на фронте
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Командир одной из бригад ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу рассказал, что для него значит победа. Однако слова для выражения своей позиции он выбрал крайне неудачно.
Военнослужащий в короткой беседе с журналистом попытался сформулировать, что для него значит победа. Он дал понять, что его не интересует возвращение к границам 2014 или 1991 года, о которых твердят киевские власти, и он не грезит о «концертах в Крыму». Главным для него является прекращение гибели солдат. Затем комбат попытался использовать неудачную аллегорию.
«Мы не проиграли, потому что нас не захватили. Нам ещё не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули», —заявил украинский военнослужащий.
Ранее стало известно, что в районе села Запорожье (ДНР) подразделения ВСУ ликвидировали собственных бойцов, пытавшихся капитулировать или отступить. Такое обращение с сослуживцами, включая обстрелы при помощи FPV-дронов и артиллерии, демонстрирует крайнюю степень бесчеловечности украинских боевиков.