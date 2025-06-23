В российских силовых структурах утверждают, что командир 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области продаёт бессрочные увольнительные своим бойцам. Как передаёт ТАСС, такой «отпуск» стоит $10 000 за каждого бойца.

Как сообщили источники агентству, переброшенными резервами командует Загороднюк Виталий Анатольевич — позывной Туман. Именно он продаёт бессрочные отпуска своим подчинённым. Известно, что ранее он был командиром разведроты.

«Он известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — сообщил источник в силовых структурах.

Личный состав упомянутого подразделения после денежного взноса получает возможность неограниченного перемещения по городам Украины. Наряду с этим, источник агентства подчеркнул, что фактический численный состав штурмовых формирований в данной бригаде регулярно не совпадает с официальными отчётами.