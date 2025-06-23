Ушлый комбат ВСУ организовал схему получения взяток от бойцов, желающих сбежать с фронта
ТАСС: Комбат ВСУ в Сумской области продаёт бессрочные отпуска за $10 тысяч
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В российских силовых структурах утверждают, что командир 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области продаёт бессрочные увольнительные своим бойцам. Как передаёт ТАСС, такой «отпуск» стоит $10 000 за каждого бойца.
Как сообщили источники агентству, переброшенными резервами командует Загороднюк Виталий Анатольевич — позывной Туман. Именно он продаёт бессрочные отпуска своим подчинённым. Известно, что ранее он был командиром разведроты.
«Он известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — сообщил источник в силовых структурах.
Личный состав упомянутого подразделения после денежного взноса получает возможность неограниченного перемещения по городам Украины. Наряду с этим, источник агентства подчеркнул, что фактический численный состав штурмовых формирований в данной бригаде регулярно не совпадает с официальными отчётами.
Ранее стало известно, что в районе села Запорожье (ДНР) подразделения ВСУ ликвидировали собственных бойцов, пытавшихся капитулировать или отступить. Такое обращение с сослуживцами, включая обстрелы при помощи FPV-дронов и артиллерии, демонстрирует крайнюю степень бесчеловечности украинских боевиков.