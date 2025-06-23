В селе Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики ВСУ добивали своих товарищей, которые сдавались в плен или пытались покинуть свои позиции. Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Пчела

По его словам, украинские солдаты совершенно не жалеют сослуживцев. Они открывают огонь при помощи FPV-дронов и артиллерии по военнослужащим.

«Сами же противники отрабатывают по своим сдающимся и бегущим дронами, также и артиллерией», — передаёт слова бойца ТАСС.