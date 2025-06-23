Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 07:32

В ДНР боевики ВСУ уничтожали сдавшихся в плен и бегущих с позиций сослуживцев

ТАСС: ВСУ наносили удары по сдавшимся в плен сослуживцам в селе Запорожье в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

В селе Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики ВСУ добивали своих товарищей, которые сдавались в плен или пытались покинуть свои позиции. Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Пчела

По его словам, украинские солдаты совершенно не жалеют сослуживцев. Они открывают огонь при помощи FPV-дронов и артиллерии по военнослужащим.

«Сами же противники отрабатывают по своим сдающимся и бегущим дронами, также и артиллерией», — передаёт слова бойца ТАСС.

Пленный боец ВСУ отрёкся от гражданства Украины и попросил Путина о помиловании
Пленный боец ВСУ отрёкся от гражданства Украины и попросил Путина о помиловании

Это уже не первый случай, когда украинские солдаты совершают подобные зверства. Аналогичную ситуацию наблюдали в населённом пункте Алексеевка. Боевики также уничтожали сослуживцев при попытках сдаться в плен, чтобы предотвратить утечку данных.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar