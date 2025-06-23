В ДНР боевики ВСУ уничтожали сдавшихся в плен и бегущих с позиций сослуживцев
ТАСС: ВСУ наносили удары по сдавшимся в плен сослуживцам в селе Запорожье в ДНР
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В селе Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики ВСУ добивали своих товарищей, которые сдавались в плен или пытались покинуть свои позиции. Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Пчела
По его словам, украинские солдаты совершенно не жалеют сослуживцев. Они открывают огонь при помощи FPV-дронов и артиллерии по военнослужащим.
«Сами же противники отрабатывают по своим сдающимся и бегущим дронами, также и артиллерией», — передаёт слова бойца ТАСС.
Это уже не первый случай, когда украинские солдаты совершают подобные зверства. Аналогичную ситуацию наблюдали в населённом пункте Алексеевка. Боевики также уничтожали сослуживцев при попытках сдаться в плен, чтобы предотвратить утечку данных.