Пленный боец ВСУ отрёкся от гражданства Украина и попросил Путина о помиловании

Военнопленный Николай Чебан, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — заявил военнопленный.

Он признался, что добровольно сдался в плен при пересечении границы Курской области и сотрудничал со следствием, предоставив информацию о ВСУ. По данным силовых структур, родственники Чебана проживают в Одесской области и Германии. Его сестра Ирина Болдырева в видеообращении назвала себя русской, несмотря на украинское происхождение, и выразила надежду на помилование брата.

«Мама не может c тобой говорить, потому что она плачет. [Желаем], чтобы ты держался там, мы за тебя боремся. Мы тебя все любим», — передала Чебану жена его брата через бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Слова приводит ТАСС.