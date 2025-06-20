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20 июня, 15:21

Пленный боец ВСУ отрёкся от гражданства Украина и попросил Путина о помиловании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Военнопленный Николай Чебан, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — заявил военнопленный.

Он признался, что добровольно сдался в плен при пересечении границы Курской области и сотрудничал со следствием, предоставив информацию о ВСУ. По данным силовых структур, родственники Чебана проживают в Одесской области и Германии. Его сестра Ирина Болдырева в видеообращении назвала себя русской, несмотря на украинское происхождение, и выразила надежду на помилование брата.

«Мама не может c тобой говорить, потому что она плачет. [Желаем], чтобы ты держался там, мы за тебя боремся. Мы тебя все любим», — передала Чебану жена его брата через бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Слова приводит ТАСС.

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Ранее один из пленных украинских военнослужащих рассказал об орудующих в зоне СВО чёрных трансплантологах. Военный подтвердил, что группы хирургов-мясников занимаются незаконным извлечением органов у получивших ранения бойцов ВСУ.

Юрий Лысенко
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