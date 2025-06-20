Вскрылись зловещие детали о деятельности так называемых «чёрных трансплантологов» в зоне боевых действий. Пленный военнослужащий ВСУ подтвердил, что эти группы незаконно извлекают органы у раненых бойцов. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Российскими силами был захвачен солдат 126-й бригады ВСУ. В его смартфоне обнаружено видео, на котором он стоит рядом с трупом и утверждает, что его сослуживца «порезали на органы». Рядом с телом виднелись контейнеры для транспортировки биоматериалов. По словам пленника, эта зловещая практика велась в районе населённого пункта Шляховое Херсонской области.