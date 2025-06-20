Российский пенсионер создал «Борщевик», который «жалит» технику ВСУ

Российский пенсионер создал «Борщевик» — прибор, который «жалит» технику ВСУ. Александр Иванович из Тюмени с позывным Батя — участник «Кулибин-Клуба» Народного фронта. Он собирает компактные устройства, которые помогают нашим бойцам на передовой.

Как узнал Life.ru, когда началась спецоперация, Александр Иванович взял в руки не оружие, а паяльник. Итогом его работы стал «Борщевик-Т» — этот прибор, как и опасное растение, прибор «жалит» технику врага и спасает жизни нашим ребятам.

Российский пенсионер создал «Борщевик» против ВСУ. Видео © Life.ru

В месяц Батя собирает почти 40 новеньких приборов, с деталями для изобретения пенсионеру помогает Народный фронт. На передовой изобретение тюменского инженера уже ждут с нетерпением.