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20 июня, 10:34

Российский пенсионер создал «Борщевик», который «жалит» технику ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский пенсионер создал «Борщевик» — прибор, который «жалит» технику ВСУ. Александр Иванович из Тюмени с позывным Батя — участник «Кулибин-Клуба» Народного фронта. Он собирает компактные устройства, которые помогают нашим бойцам на передовой.

Как узнал Life.ru, когда началась спецоперация, Александр Иванович взял в руки не оружие, а паяльник. Итогом его работы стал «Борщевик-Т» — этот прибор, как и опасное растение, прибор «жалит» технику врага и спасает жизни нашим ребятам.

Российский пенсионер создал «Борщевик» против ВСУ. Видео © Life.ru

В месяц Батя собирает почти 40 новеньких приборов, с деталями для изобретения пенсионеру помогает Народный фронт. На передовой изобретение тюменского инженера уже ждут с нетерпением.

Боевые самоделки. Что такое «Кулибин клуб» и как он помогает фронту
Боевые самоделки. Что такое «Кулибин клуб» и как он помогает фронту

А ранее казанские разработчики, при содействии Кулибин-клуба, представили новый грузовой ровер «Сверчок» и дрон-разведчик самолётного типа «Аватар».

Александра Вишнякова
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