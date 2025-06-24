20-летний Колби Долман, вступивший в ряды ВСУ, погиб в Запорожской области. Его мать обвинила украинских командиров в том, что сына отправили на самоубийственное задание без подготовки и бросили. О гибели молодого британца пишет издание Daily Mail со ссылкой на его мать, Тару Бенфорд.

Колби Долман не имел боевого опыта и даже не прошёл отбор в британскую армию по состоянию здоровья. Несмотря на это, украинские командиры, как утверждает мать британца, направили его на задание у села Малые Щербаки в Запорожской области, где он и был ликвидирован.

«Мы не получили никакой помощи от украинских властей. Они были рады помощи Колби, когда он подписался тренироваться и сражаться вместе с ними... Но вот какую благодарность он получает: его убивают во время задания, на которое его не следовало отправлять, и оставляют там же», — заявила женщина.

Британка утверждает, что вместе с её сыном погибли ещё трое бойцов, тела которых уже месяц лежат на нейтральной полосе. Близкие Колби вынуждены собирать деньги, чтобы попытаться эвакуировать останки, так как ни Киев, ни Лондон не предложили помощи.