Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 10:48
3341

Британский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ

СК: Воевавший за ВСУ британский наёмник Бонини приговорён в РФ к 14 годам заочно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В России заочно осудили британского наёмника за участие в конфликте на стороне ВСУ. Главное Управление СК РФ представила суду достаточные доказательства для вынесения приговора гражданину Великобритании Гэри Бонини. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте), и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Гэри Бонини. Обложка © Telegram / Следком

Гэри Бонини. Обложка © Telegram / Следком

В 2022 году Бонини прибыл на Украину и добровольно вступил в ряды вооруженного формирования в качестве наёмника. После прохождения подготовки он принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащих Российской Федерации, установили следствие и суд.

Бонини был обеспечен автоматическим оружием, боеприпасами, обмундированием и другими необходимыми средствами. За свою деятельность он регулярно получал денежное вознаграждение.

По ходатайству следователя, в отношении британца была избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Суд приговорил Бонини к 14 годам лишения свободы.

«‎I don't want to be here!» Взятый в плен британец обвинил ВСУ в насильной переброске к Курску
«‎I don't want to be here!» Взятый в плен британец обвинил ВСУ в насильной переброске к Курску

Ранее сообщалось, что японские и колумбийские наёмники ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Тем временем командир российско-французского отряда заявил, что в ВСУ под видом наёмников воюют представители западных спецслужб.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar