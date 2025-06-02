Британский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ

В России заочно осудили британского наёмника за участие в конфликте на стороне ВСУ. Главное Управление СК РФ представила суду достаточные доказательства для вынесения приговора гражданину Великобритании Гэри Бонини. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте), и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Гэри Бонини. Обложка © Telegram / Следком

В 2022 году Бонини прибыл на Украину и добровольно вступил в ряды вооруженного формирования в качестве наёмника. После прохождения подготовки он принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащих Российской Федерации, установили следствие и суд.

Бонини был обеспечен автоматическим оружием, боеприпасами, обмундированием и другими необходимыми средствами. За свою деятельность он регулярно получал денежное вознаграждение.