Reuters: КНДР готовится направить дополнительные войска для участия в СВО
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КНДР может направить дополнительные войска в зону спецоперации на Украине уже этим летом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи (NIS).
По данным ведомства, Северная Корея планирует отправить своих военных в июле-августе, поскольку Россия в этот период может начать крупномасштабное наступление. NIS также утверждает, что Пхеньян продолжает поставки оружия для российской армии.
Разведка Южной Кореи связывает возможную отправку войск с недавним визитом в Пхеньян высокопоставленного представителя службы безопасности президента России.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу приезжал в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина. Во время визита он обнялся с лидером КНДР. Life.ru публиковал фото. Ранее Шойгу рассказал, что Северная Корея отправит в Курскую область тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей, чтобы восстановить инфраструктуру.