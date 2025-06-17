КНДР направит сапёров и строителей в Курскую область
Шойгу: КНДР направит тысячи строителей и сапёров в Курскую область
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КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР.
«Ким Чен Ыном принято решение направить в РФ одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.
На встрече также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в Москве и Пхеньяне в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.
Напомним, сегодня, 17 июня, в Пхеньяне состоялась встреча Шойгу и Ким Чен Ына. Российскому представителю был оказан тёплый приём.