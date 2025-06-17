КНДР направит сапёров и строителей в Курскую область

КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР.

«Ким Чен Ыном принято решение направить в РФ одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.

На встрече также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в Москве и Пхеньяне в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.