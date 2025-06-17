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17 июня, 11:10

КНДР направит сапёров и строителей в Курскую область

Шойгу: КНДР направит тысячи строителей и сапёров в Курскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР.

«Ким Чен Ыном принято решение направить в РФ одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.

На встрече также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в Москве и Пхеньяне в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.

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«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России

Напомним, сегодня, 17 июня, в Пхеньяне состоялась встреча Шойгу и Ким Чен Ына. Российскому представителю был оказан тёплый приём.

Мария Любицкая
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